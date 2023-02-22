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Источник: WTA готова сократить штраф LTA в случае допуска теннисисток из России и Беларуси

Источник: WTA готова сократить штраф LTA в случае допуска теннисисток из России и Беларуси
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Женская теннисная ассоциация (WTA) готова сократить штраф Ассоциации лаун-тенниса (LTA), который составляет $ 1 млн, в два раза, если те допустят российских и белорусских теннисисток на турниры в Великобритании. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Отмечается, что в Ассоциации лаун-тенниса должны приложить усилия для решения проблемы с помощью переговоров с правительством Великобритании.

В серию турниров в Великобритании входят соревнования в Ноттингеме, Бирмингеме и Истбурне, а также Уимблдон. Напомним, ранее ATP также оштрафовала британскую Ассоциацию лаун-тенниса (LTA) на £ 825 тыс. (около $ 1 млн) за исключение из турниров под своей эгидой минувшим летом теннисистов из России и Беларуси.

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Теги Теннис WTA •••

Заглавное фото: GETTY IMAGES

Источник: The Telegraph

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