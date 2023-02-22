Андрей Рублёв с трудом обыграл 40-ю ракетку мира на старте турнира в Дохе

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв пробился в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар), который продлится до 25 февраля.

В стартовом для себя матче первый сеяный Рублёв с трудом обыграл 40-ю ракетку мира представителя Нидерландов Таллона Грикспора со счётом 1:6, 6:1, 7:6 (8:6). Встреча продлилась 1 час 52 минуты. Рублёв 10 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету Грикспора шесть эйсов, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

Отметим, что в решающем сете Рублёв отыгрался с 2:5 по геймам и спасся с трёх матчболов соперника.

В следующем раунде Рублёв сразится с четвертьфиналистом Открытого чемпионата Австралии — 2023 чехом Иржи Легечкой.