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Андрей Рублёв с трудом обыграл 40-ю ракетку мира на старте турнира в Дохе

Андрей Рублёв с трудом обыграл 40-ю ракетку мира на старте турнира в Дохе
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв пробился в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар), который продлится до 25 февраля.

В стартовом для себя матче первый сеяный Рублёв с трудом обыграл 40-ю ракетку мира представителя Нидерландов Таллона Грикспора со счётом 1:6, 6:1, 7:6 (8:6). Встреча продлилась 1 час 52 минуты. Рублёв 10 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету Грикспора шесть эйсов, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

Отметим, что в решающем сете Рублёв отыгрался с 2:5 по геймам и спасся с трёх матчболов соперника.

В следующем раунде Рублёв сразится с четвертьфиналистом Открытого чемпионата Австралии — 2023 чехом Иржи Легечкой.

Доха (м). 2-й круг
22 февраля 2023, среда. 17:25 МСК
Андрей Рублёв
5
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		6 7 8
6 		1 6 6
         
Таллон Грикспор
40
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Рублёв спасся с трёх матчболов! Теперь у него есть победа в сезоне не только на ТБШ Рублёв спасся с трёх матчболов! Теперь у него есть победа в сезоне не только на ТБШ
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