Дарья Касаткина резко отреагировала на критику со стороны Анастасии Мыскиной

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина отреагировала на критическое высказывание о своём личном блоге и смене тренера со стороны чемпионки «Ролан Гаррос» — 2004 Анастасии Мыскиной.

В феврале Касаткина на своём YouTube-канале рассказала, что сменила тренера. Теперь Дарья работает с бывшей 70-й ракеткой мира, итальянцем Флавио Чиполлой. «Правда, не знаю, кому он (блог) может быть интересен, для меня он абсолютно какой-то непонятный. Там поедание каких-то бургеров вечное и обсуждение, кто и сколько что съест. Прошу прощения, ничего личного, это просто моё мнение. Возвращаясь к тренеру, ну как ты можешь звать человека и говорить: «Я не знаю, что он мне скажет»? Ну так не подходят к выбору», — ранее поделилась мнением Мыскина.

«Скорее всего, Анастасия права, и влог у нас не самый интересный, да и в теннис я пока играю не очень хорошо, это уже все поняли. Но может ли вице-президент ФТР (Федерации тенниса России) публично высказываться с таким негативом и даже злостью о своих игроках?» — написала Касаткина в своих социальных сетях.