Новак Джокович заявил, что хотел бы сыграть с Надалем в финале «Ролан Гаррос»

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович высказался о возможном поединке с испанцем Рафаэлем Надалем. Теннисисты на турнирах играли друг против друга 59 раз.
«Где бы хотел провести 60-й поединок с Надалем? Финал «Ролан Гаррос»! Думаю, мы с ним согласились бы, если бы кто-то гарантировал нам, что мы будем играть в финале. Думаю, мы бы согласились. Он определённо мой самый главный соперник — не только из-за количества матчей, которые мы сыграли. Мы сыграли друг с другом больше матчей, чем кто-либо. Мы представляем одно поколение, мы словно выросли вместе на юниорских турнирах.
Он, правда, начал добиваться серьёзных результатов раньше меня. Он игрок, который оказал на меня наибольшее влияние, — после Федерера. В начале карьеры я чаще проигрывал ему, чем выигрывал, — как и Федереру, конечно. Они были в центре моего внимания, я не понимал, как их обыграть. С 2008 по 2011 год я входил в топ-3 мирового рейтинга, но не брал «Шлемы» и не преодолевал тот последний барьер, где были эти двое. Я благодарен за это соперничество, особенно с Надалем. Пока мы действующие теннисисты, у нас нет возможности оценить масштаб соперничества, мы не позволяем себе разобраться с тем, насколько это важно, — как для нас самих, так и для спорта в целом.
Когда мы закончим карьеру, я надеюсь, у нас будет возможность немного пообщаться. Посмотрим, сыграем ли ещё друг с другом. Уверен, что да. Может, уже на грунте. Он по-прежнему играет в лучший теннис, когда он здоров, в форме, на пике формы. Мы с ним, как деды, следим за тем, чтобы молодёжь не забирала «Шлемы», — приводит слова Джоковича Sportklub.
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