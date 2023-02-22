Новак Джокович: нет такого количества титулов, которым я был бы доволен

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович признался, что нет количества титулов, которым он был бы доволен.
«Нет такого количества титулов, которым я был бы доволен. Такого числа нет (смеётся). У меня также нет возраста, до которого я буду играть в профессиональный теннис. Автоматически после 30 лет людям, занимающимся спортом, особенно теннисом, задают эти вопросы. Голод всё же присутствует, я бы охарактеризовал его скорее как увлечение спортом и огромное желание соревноваться. Я люблю играть с сыном в теннис в свободное время. У меня нет отвращения к спорту, хоть он и занимает большую часть моей жизни. С профессиональной точки зрения у меня есть желание добиться более исторических результатов. Некоторые говорят, что это высокомерно, когда я открыто говорю об этом, но я так не думаю.
Стараюсь максимально ориентироваться на следующий вызов, потому что люди постоянно либо возвращают меня в прошлое, либо отправляют в будущее. Это характерно для других великих спортсменов, например, для Коби Брайанта. Это лёгкая одержимость деталями, из которых состоит спорт. Я буду продолжать в том же духе, посмотрим, как далеко я смогу зайти», — приводит слова Джоковича Sportklub.
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