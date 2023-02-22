Александр Бублик уверенно вышел в четвертьфинал турнира в Марселе

50-я ракетка мира, казахстанский теннисист Александр Бублик пробился в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Марселе (Франция), обыграв француза Грегуара Баррера (58-я ракетка мира).

Александр Бублик одержал уверенную победу со счётом 6:4, 6:2. Встреча продлилась 1 час 4 минуты. Бублик семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Баррера ноль эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

В следующем раунде Бублик сразится с победителем матча Григор Димитров (Болгария) — Гийс Броувер (Нидерланды). Общий призовой фонд турнира в Марселе составил € 707 510. Его действующим чемпионом является россиянин Андрей Рублёв, который на этой неделе будет играть в Дохе.