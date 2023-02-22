Мария Шарапова опубликовала роскошные фото в маленьком чёрном платье

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, россиянка Мария Шарапова опубликовала в социальных сетях фото в маленьком чёрном платье.
«Это тренч, но из него сделали маленькое чёрное платье. Встреча с Катрин Денёв из 1960-х», — подписала фото Шарапова.
Фото: из личного архива Марии Шараповой
Фото: из личного архива Марии Шараповой
За время, проведённое в туре, Шарапова завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.
- 22 февраля 2023
-
21:29
-
21:19
-
21:15
-
21:02
-
21:01
-
20:52
-
20:45
-
20:20
-
20:02
-
19:52
-
19:37
-
19:34
-
19:28
-
19:18
-
19:11
-
19:10
-
18:32
-
18:20
-
18:06
-
17:32
-
17:21
-
17:12
-
17:02
-
16:10
-
15:54
-
15:13
-
13:04
-
10:58
-
09:33
-
00:46
-
00:26
-
00:03
- 21 февраля 2023
-
23:45
-
23:34
-
23:05