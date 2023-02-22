Стефанос Циципас снялся с грядущего турнира ATP-500 в Акапулько

Третья ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас снялся с турнира категории ATP-500 в Акапулько (Мексика), который пройдёт с 27 февраля по 4 марта.

«С большим разочарованием сообщаю о своём снятия с Акапулько из-за травмы плеча, которую я получил на Открытом чемпионате Австралии – 2023. Мексика – одно из моих любимых мест в мире, я всегда дорожил возможностью играть на таком престижном турнире.

Хоть снятие и удручает, я предпочту сосредоточиться на позитиве. Использую это время, чтобы отдохнуть, восстановиться и вернуться сильнее, чем когда-либо. Я буду продолжать упорно работать и стремиться к своим целям. Не сомневаюсь, что участники соревнований устроят в Акапулько настоящее шоу, а я буду подбадривать их издалека», — написал Циципас в своих социальных сетях.