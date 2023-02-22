35-летний Энди Маррей за три с лишним часа одолел Александра Зверева на турнире в Дохе

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей пробился в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар), который продлится до 25 февраля.

В матче второго круга Маррей (WC) со счётом 7:6 (7:5), 2:6, 7:5 обыграл олимпийского чемпиона 2020 года, бывшую вторую ракетку мира немца Александра Зверева (4). Встреча продлилась 3 часа 4 минуты. Маррей два раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти. На счету Зверева 11 эйсов, две двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.

За путёвку в полуфинал соревнований Маррей сразится со 170-й ракеткой мира Александром Мюллером (Q) из Франции.