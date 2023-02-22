35-летний Энди Маррей за три с лишним часа одолел Александра Зверева на турнире в Дохе
Поделиться
Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей пробился в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар), который продлится до 25 февраля.
В матче второго круга Маррей (WC) со счётом 7:6 (7:5), 2:6, 7:5 обыграл олимпийского чемпиона 2020 года, бывшую вторую ракетку мира немца Александра Зверева (4). Встреча продлилась 3 часа 4 минуты. Маррей два раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти. На счету Зверева 11 эйсов, две двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.
За путёвку в полуфинал соревнований Маррей сразится со 170-й ракеткой мира Александром Мюллером (Q) из Франции.
Комментарии
- 22 февраля 2023
-
23:10
-
23:09
-
22:46
-
22:22
-
22:03
-
21:38
-
21:29
-
21:19
-
21:15
-
21:02
-
21:01
-
20:52
-
20:45
-
20:20
-
20:02
-
19:52
-
19:37
-
19:34
-
19:28
-
19:18
-
19:11
-
19:10
-
18:32
-
18:20
-
18:06
-
17:32
-
17:21
-
17:12
-
17:02
-
16:10
-
15:54
-
15:13
-
13:04
-
10:58
-
09:33
Партнерский контент