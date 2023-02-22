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Мыскина записала видеообращение после острой реакции Касаткиной на её слова

Мыскина записала видеообращение после острой реакции Касаткиной на её слова
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Победительница «Ролан Гаррос» — 2004, бывшая теннисистка Анастасия Мыскина записала видеообращение после реакции первой ракетки России Дарьи Касаткиной на её комментарий о новом тренере теннисистки.

В феврале Касаткина на своём YouTube-канале рассказала, что сменила тренера. Теперь Дарья работает с бывшей 70-й ракеткой мира, итальянцем Флавио Чиполлой. «Правда, не знаю, кому он (блог) может быть интересен, для меня он абсолютно какой-то непонятный. Там поедание каких-то бургеров вечное и обсуждение, кто и сколько что съест. Прошу прощения, ничего личного, это просто моё мнение. Возвращаясь к тренеру, ну как ты можешь звать человека и говорить: «Я не знаю, что он мне скажет»? Ну так не подходят к выбору», — ранее поделилась мнением Мыскина. «Может ли вице-президент ФТР (Федерации тенниса России) публично высказываться с таким негативом и даже злостью о своих игроках?» — отреагировала на слова Анастасии Касаткина.

«Вы знаете, я никогда не комментирую теннис и не даю оценку в формате «плохо играет этот теннисист или хорошо». Я прекрасно знаю, какой безумный труд стоит за тем или иным ударом, за той или иной победой, или какие переживания происходят у спортсмена, когда он проигрывает тот или иной матч. Я, наверное, могу высказать своё мнение по результатам турниров, как и любой другой человек, болельщик или тренер. Я очень люблю всех наших девочек и мальчиков, которые играют, я очень за них болею и переживаю, желаю всем удачи в этом сезоне, всех очень люблю, хорошего вечера», — сказала Мыскина в видеообращении в телеграм-канале «Больше».

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