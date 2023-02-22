Вторая ракетка мира Карлос Алькарас рассказал, как ему помогает работа с психологом
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19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас (вторая ракетка мира) рассказал, как ему помогает работа со спортивным психологом.
«Я плохо контролировал свои эмоции. Я очень часто злился. Когда мне было 15 или 16 лет, я довольно часто бросал ракетки, или я ломал их. Это плохо влияло и угрожало моей игре. Я знал, что должен стать лучше в этом отношении.
Благодаря Изабель Балагер (спортивный психолог Алькараса. — Прим. «Чемпионата») мне стало намного лучше. Чувство спокойствия в такой сложный год имеет важное значение. И, с моей точки зрения, очень важно выйти на корт, улыбаясь, чувствуя себя счастливым. Это помогает вам морально. Для меня это очень много значит», — приводит слова Алькараса Vogue.
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