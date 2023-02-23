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Видеообзор победы Энди Маррея в трёхчасовом матче с Александром Зверевым

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион британский теннисист Энди Маррей пробился в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар), обыграв в матче второго круга со счётом 7:6 (7:5), 2:6, 7:5 олимпийского чемпиона 2020 года, бывшую вторую ракетку мира немца Александра Зверева. Встреча продлилась 3 часа 4 минуты.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с лучшими моментами матча.

Права на видео принадлежат Tennis TV. Видео доступно на канале Tennis TV.

За путёвку в полуфинал соревнований Маррей сразится со 170-й ракеткой мира Александром Мюллером (Q) из Франции. Призовой фонд турнира составил $ 1 071 030. Действующим победителем соревнований является испанец Роберто Баутиста-Агут, который покинул нынешний розыгрыш соревнований.