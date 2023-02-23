Даниил Медведев прокомментировал уверенный выход в четвертьфинал турнира в Дохе

Российский теннисист Даниил Медведев (восьмая ракетка мира) прокомментировал выход в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар). Во втором круге россиянин обыграл британца Лиама Броэди (147-я ракетка мира) со счётом 6:4, 6:3.
«Всегда сложно переходить с турнира в зале на открытые корты. Зачастую возникают небольшие проблемы. Так что я рад победе и выходу в следующий круг.
Четвертьфинал с австралийцем Кристофером О'Коннеллом? Он одержал большую победу над Роберто Баутиста-Агутом. Я не видел матч, но знаю, что он может хорошо играть, так что мне нужно будет показать свой лучший теннис», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.
Турнир продлится до 25 февраля. Призовой фонд составил $ 1 377 025. Отметим, что на прошлой неделе Медведев завоевал титул на турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).
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