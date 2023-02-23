Энди Маррей высказался о сложной победе над Зверевым во втором круге турнира в Дохе

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион британский теннисист Энди Маррей прокомментировал выход в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар). В матче второго круга Маррей со счётом 7:6 (7:5), 2:6, 7:5 обыграл бывшую вторую ракетку мира немца Александра Зверева.

«Для игроков имеет большое значение, когда во время игры мы получаем много энергии за счёт отличной атмосферы от зрителей. Сегодня вечером мне безумно понравилось играть в такой атмосфере. Надеюсь, это продлится до конца недели.

Следующий соперник? Мой тренер, очевидно, посмотрит видео и прочее сегодня вечером, чтобы немного лучше ознакомиться с его игрой, у меня есть время отдохнуть и подготовиться к четвертьфиналу», — приводит слова Маррея пресс-служба ATP.

За путёвку в полуфинал соревнований Маррей сразится со 170-й ракеткой мира Александром Мюллером (Q) из Франции.