19-летний Карлос Алькарас рассказал, кто занимается его финансовыми делами

19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас (вторая ракетка мира) признался, что его финансовыми делами занимается отец.
«Мой отец заботится о финансовых делах. Я довольно молод, и у меня есть свои прихоти, но на самом деле я вполне нормальный и скромный. Я не уделяю особого внимания брендам и дорогим автомобилям. Если мне что-то нравится, я пытаюсь это купить, но, в конце концов, мой отец обо всём заботится», — приводит слова Алькараса Vogue.
В прошлом сезоне Алькарас побил исторический рекорд, до этого принадлежавший 21-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» сербу Новаку Джоковичу. Алькарас начал сезон на 32-м месте в рейтинге ATP, а закончил его на вершине, поднявшись, соответственно, на 31 место. Это лучший показатель в истории тура для первой ракетки мира по итогам года. Также Карлос стал лидером 2022 года по сумме заработанных призовых — $ 10 102 330, обойдя того же Джоковича.
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