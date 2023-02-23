Андрей Рублёв — Иржи Легечка: текстовая онлайн-трансляция четвертьфинала турнира в Дохе

Сегодня, 23 февраля, пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв сразится с чехом Иржи Легечкой за выход в полуфинал турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар). Поединок пройдёт на центральном корте стадиона «Халифа Интернешнл» и начнётся не ранее 14:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Иржи Легечка в четвертьфинале турнира в Дохе.

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Рублёва. Он выиграл у Легечки прошлой весной на грунте турнира в Белграде — 4:6, 7:6 (7:1), 6:2. Отметим, что Иржи прекрасно начал этот сезон. Он, как и Андрей, дошёл до четвертьфинала Australian Open. Но если Рублёву не впервой играть на такой стадии «Шлемов», то для Легечки это, безусловно, был прорыв. По пути к 1/4 финала чех обыграл в том числе Кэмерона Норри и Феликса Оже-Альяссима.