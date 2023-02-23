Даниил Медведев — Кристофер О'Коннелл: текстовая онлайн-трансляция турнира в Дохе

Сегодня, 23 февраля, чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сразится с австралийцем Кристофером О'Коннеллом за выход в полуфинал турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар). Поединок пройдёт на центральном корте стадиона «Халифа Интернешнл» и начнётся не ранее 18:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Кристофер О'Коннелл в четвертьфинале турнира в Дохе.
По личным встречам Медведев ведёт со счётом 1-0. Их пути пересекались во втором круге US Open — 2020, где Даниил одержал уверенную победу над Кристофером — 6:3, 6:2, 6:4.
Турнир продлится до 25 февраля. Призовой фонд составил $ 1 377 025. Отметим, что на прошлой неделе Медведев завоевал титул на турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).
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