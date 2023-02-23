Кудерметова и Самсонова в паре уверенно прошли в полуфинал турнира в Дубае

Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова в паре уверенно вышли в полуфинал турнира категории WTA-1000, который проходит в Дубае (ОАЭ). В четвертьфинале турнира они обыграли пару Лейла Фернандес (Канада) / Бетани Маттек-Сэндс (США).
Кудерметова и Самсонова одержали победу со счётом 7:5, 7:5. Продолжительность встречи составила 1 час 55 минут. На счету Фернандес и Маттек-Сэндс три эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи. Кудерметова и Самсонова один раз подали навылет, избежали двойных ошибок, а также реализовали 4 брейк-пойнта из 11 возможных.
В полуфинале Кудерметова и Самсонова встретятся или с парой Елена Остапенко (Латвия) / Людмила Киченок (Украина) или с парой Ян Чжаосюань (Китай) / Вера Звонарёва (Россия). Турнир продлится до 25 февраля.
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