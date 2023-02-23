Андрей Рублёв в четвертьфинале проиграл Иржи Легечке и покинул турнир в Дохе
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, пятая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв не смог пробиться в полуфинал турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар), который продлится до 25 февраля.
В четвертьфинале Рублёв проиграл чеху Иржи Легечке со счётом 6:4, 4:6, 3:6. Продолжительность матча составила 1 час 42 минуты. На счету Рублёва 10 эйсов, две двойные ошибки и один заработанный брейк-пойнт, который он реализовал. Иржи Легечка дважды подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх.
В полуфинале Иржи Легечка сыграет с победителем пары Энди Маррей (Великобритания) — Александр Мюллер (Франция). Турнир продлится до 25 февраля. Призовой фонд соревнования составил $ 1 377 025.
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