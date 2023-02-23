Тренер Карлос Мартинес подробно высказался о завершении сотрудничества с Дарьей Касаткиной

Испанский тренер Карлос Мартинес высказался о завершении сотрудничества с россиянкой Дарьей Касаткиной. Под руководством испанца Дарья работала с 2019 года.

«С прошлого лета я начал замечать изменения, которые мне не нравились. На Итоговом чемпионате у нас был разговор, потому что я не понимал, хочу ли продолжать. Мы договорились, что поработаем ещё как минимум первые три месяца сезона. Но на Australian Open всё равно ничего не получалось. В Абу-Даби мы снова встретились – и ничего не изменилось. В итоге мы устали от того, что повторяем один и тот же разговор. Для меня эта среда стала неподходящей для работы.

Даша начала тратить время на другие вещи. Я всегда говорил, что ей нужно найти время для работы с психологом, чтобы лучше узнать себя и лучше справляться с некоторыми моментами. Я всегда был с ней очень честен. Иногда честность делает больно, но я всегда стремился помогать ей добраться до вершины.

Мы знали, что этот сезон будет намного сложнее предыдущего, потому что нужно прибавлять, чтобы подниматься ещё выше. Поэтому было необходимо контролировать определённые вещи за пределами корта. Очень важно сосредотачиваться на теннисе, а я заметил, что она отвлекается.

Я её очень люблю. Она потрясающая, и для меня она была идеальным игроком, но мы больше не могли идти по этому пути. К счастью, мы сохранили очень хорошие отношения. Даша замечательная, ей просто немного не хватает зрелости и жизненного опыта, чтобы понять определённые вещи. Четыре года Даша работала как львица и очень много сделала, чтобы выбраться из ямы. Но у неё ещё огромный простор для прогресса, поэтому мне немного обидно. Мы бы могли ещё многое сделать», — приводит слова Мартинеса Punto de Break.