Андрей Рублёв проиграл 5 из 10 матчей на старте сезона. Это его худшее начало с 2016 года

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв проиграл пять из десяти матчей на старте текущего сезона. Для Андрея это худшее начало года с 2016-го, когда он тоже проиграл половину из 10 своих первых матчей.

Пятое поражение Рублёва в этом сезоне произошло на турнире категории ATP-250 в Дохе (Катар), где он возглавил посев. В четвертьфинальном поединке Андрей проиграл чеху Иржи Легечке со счётом 6:4, 4:6, 3:6. Продолжительность матча составила 1 час 42 минуты.

Отметим, что стартовый матч в Дохе также дался Рублёву тяжело. Андрей с трудом обыграл 40-ю ракетку мира представителя Нидерландов Таллона Грикспора со счётом 1:6, 6:1, 7:6 (8:6). В решающем сете россиянин отыгрался с 2:5 по геймам и спасся с трёх матчболов соперника.