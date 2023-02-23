Энди Маррей пробился в полуфинал турнира в Дохе
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей пробился в полуфинал турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар), который продлится до 25 февраля.
В четвертьфинальном матче 35-летний Маррей (WC) со счётом 4:6, 6:1, 6:2 обыграл представителя Франции Александра Мюллера (Q). Встреча продлилась 2 часа 6 минут. Маррей девять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Мюллера три эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.
В следующем раунде Маррею предстоит встреча с чехом Иржи Легечкой, который ранее обыграл первого сеяного соревнований, россиянина Андрея Рублёва.
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