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Энди Маррей пробился в полуфинал турнира в Дохе

Энди Маррей пробился в полуфинал турнира в Дохе
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей пробился в полуфинал турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар), который продлится до 25 февраля.

В четвертьфинальном матче 35-летний Маррей (WC) со счётом 4:6, 6:1, 6:2 обыграл представителя Франции Александра Мюллера (Q). Встреча продлилась 2 часа 6 минут. Маррей девять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Мюллера три эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

В следующем раунде Маррею предстоит встреча с чехом Иржи Легечкой, который ранее обыграл первого сеяного соревнований, россиянина Андрея Рублёва.

Доха (м). 1/4 финала
23 февраля 2023, четверг. 16:40 МСК
Энди Маррей
70
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		1 2
         
Александр Мюллер
170
Франция
Александр Мюллер
А. Мюллер
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