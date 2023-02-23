Медведев — о выходе в полуфинал Дохи: иногда всё решает уверенность, порой — чистая удача

Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев прокомментировал выход в полуфинал турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар).

В четвертьфинальном матче Медведев (3) обыграл 94-ю ракетку мира австралийца Кристофера О'Коннелла со счётом 6:2, 4:6, 7:5.

«При счёте 5:5 в третьем сете у тебя есть последний шанс сделать брейк и потом подать на матч. Мне удалось провести довольно хороший гейм. Он допустил пару ошибок, которые до этого не допускал. Это был важный момент матча, который принёс мне победу.

Всё зависит от мелочей. Иногда всё решает уверенность в себе, а порой – чистая удача. Я проигрывал упорные матчи и выигрывал. Сейчас я стараюсь использовать опыт. Рад, что сегодня мне это удалось», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.