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Стало известно, с кем Даниил Медведев сразится в полуфинале турнира в Дохе

Стало известно, с кем Даниил Медведев сразится в полуфинале турнира в Дохе
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Определился соперник чемпиона US Open – 2021, бывшей первой ракетки мира россиянина Даниила Медведева в полуфинале турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар). Им стал девятая ракетка мира канадец Феликс Оже-Альяссим (2).

В четвертьфинальном матче Оже-Альяссим со счётом 6:4, 7:6 (7:5) обыграл 31-ю ракетку мира испанца Алехандро Давидовича-Фокину (7). Встреча продлилась 1 час 50 минут. Оже-Альяссим восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из четырёх. На счету испанца два эйса, ни одной двойной ошибки и два нереализованных брейк-пойнта.

Отметим, что Медведев встречался с Оже-Альяссимом на прошлой неделе, в четвертьфинале турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Даниил одержал победу со счётом 6:2, 6:4

Доха (м). 1/4 финала
23 февраля 2023, четверг. 21:25 МСК
Алехандро Давидович-Фокина
31
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 5  
6 		7 7  
         
Феликс Оже-Альяссим
9
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
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