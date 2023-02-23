Стало известно, с кем Даниил Медведев сразится в полуфинале турнира в Дохе

Определился соперник чемпиона US Open – 2021, бывшей первой ракетки мира россиянина Даниила Медведева в полуфинале турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар). Им стал девятая ракетка мира канадец Феликс Оже-Альяссим (2).
В четвертьфинальном матче Оже-Альяссим со счётом 6:4, 7:6 (7:5) обыграл 31-ю ракетку мира испанца Алехандро Давидовича-Фокину (7). Встреча продлилась 1 час 50 минут. Оже-Альяссим восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из четырёх. На счету испанца два эйса, ни одной двойной ошибки и два нереализованных брейк-пойнта.
Отметим, что Медведев встречался с Оже-Альяссимом на прошлой неделе, в четвертьфинале турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Даниил одержал победу со счётом 6:2, 6:4
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