Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стивенс переиграла Грачёву в равном матче второго круга турнира в Мериде

Стивенс переиграла Грачёву в равном матче второго круга турнира в Мериде
Аудио-версия:
Комментарии

Российская теннисистка Варвара Грачёва (89-е место в рейтинге WTA) не смогла пробиться в третий круг турнира категории WTA-250, который проходит в Мериде (Мексика). Варвара уступила в финале квалификации, но попала в основную сетку как лаки-лузер.

Во втором круге Грачёва встречалась с представительницей США Слоан Стивенс (41-е место в рейтинге). Матч продолжался 2 часа и 45 минут и завершился победой американки в трёх сетах со счётом 5:7, 6:2, 7:6 (7:5).

Грачёва выполнила один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре из девяти заработанных брейк-пойнтов (44%). На счету Стивенс один эйс, две ошибки на подаче и пять реализованных брейк-пойнта из 13.

В следующем круге Стивенс сыграет с итальянкой Камилой Джоржи, которая переиграла во втором раунде Нурию Парризас-Диас из Испании.

Мерида. 2-й круг
24 февраля 2023, пятница. 04:10 МСК
Варвара Грачёва
89
Россия
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		2 6 5
5 		6 7 7
         
Слоан Стивенс
41
США
Слоан Стивенс
С. Стивенс
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023