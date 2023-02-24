Стивенс переиграла Грачёву в равном матче второго круга турнира в Мериде

Российская теннисистка Варвара Грачёва (89-е место в рейтинге WTA) не смогла пробиться в третий круг турнира категории WTA-250, который проходит в Мериде (Мексика). Варвара уступила в финале квалификации, но попала в основную сетку как лаки-лузер.
Во втором круге Грачёва встречалась с представительницей США Слоан Стивенс (41-е место в рейтинге). Матч продолжался 2 часа и 45 минут и завершился победой американки в трёх сетах со счётом 5:7, 6:2, 7:6 (7:5).
Грачёва выполнила один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре из девяти заработанных брейк-пойнтов (44%). На счету Стивенс один эйс, две ошибки на подаче и пять реализованных брейк-пойнта из 13.
В следующем круге Стивенс сыграет с итальянкой Камилой Джоржи, которая переиграла во втором раунде Нурию Парризас-Диас из Испании.
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