Арина Соболенко рассказала, как отнеслась к первому поражению в 2023 году

Победительница Australian Open Арина Соболенко поделилась мыслями о своём поражении от чешки Барборы Крейчиковой на турнире WTA-1000 в Дубае. Из-за этой неудачи прервалась 13-матчевая беспроигрышная серия белоруски.
«Теперь, когда серия закончилась, вероятно, ко мне будет меньше внимания. Это не имеет значения, я проиграла. Барбора заслужила победу, она отлично играла. А я просто продолжу работать и становиться лучше. Уверена, в Индиан-Уэллсе будет другой результат.
Я действительно хотела бы сыграть со Свёнтек в финале, но пока мне нужно усердно работать и сосредоточиться на себе. В теннисе, особенно в женском, невозможно ничего предсказать. Но я должна много работать, чтобы в будущем увидеть результат», — приводит слова Соболенко пресс-служба WTA
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