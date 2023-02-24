Маррей хочу выиграть несколько титулов в этом году, у меня будет много шансов для этого

Британский теннисист Энди Маррей рассказал о желании выиграть несколько титулов в текущем сезоне.

«Я хочу выиграть несколько титулов в этом году. Конечно, не прочь победить и на одном турнире, но хочется большего. Чувствую, что последние несколько недель — это шаг в правильном направлении, и если я продолжу играть и соревноваться, как сейчас, у меня будет не одна возможность выиграть титул. Будет много шансов на победу на последнем этапе моей карьеры.

С каждой из этих побед я буду становиться всё более и более уверенным в себе и надеюсь, что из-за этого я буду начинать матчи быстро и уверенно. Знаю, что будут и случайные поражения», — сказал Маррей на пресс-конференции на соревнованиях в Дохе.