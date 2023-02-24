Свёнтек уверенно переиграла Гауфф и вышла в финал турнира в Дубае
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек оказалась сильнее представительницы США Кори Гауфф (шестой номер мирового рейтинга) в полуфинале турнира категории WTA-1000 на турнире в Дубае. Встреча проходила на центральном корте «Дубай Дьюти Фри Теннис Сентер» на хардовом покрытии.
Полька одержала победу со счётом 6:4, 6:2. Свёнтек выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 10. На счету Кори Гауфф два эйса, две ошибки на подаче и два реализованных брейк-пойнта из двух.
В финале Ига Свёнтек встретится либо с чешкой Барборой Крейчиковой, либо с американкой Джессикой Пегулой.
Общий призовой фонд турнира в Дубае составил $ 2 788 468, победительница получит $ 454 500.
Дубай (ж). 1/2 финала
24 февраля 2023, пятница. 16:10 МСК
1
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
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6
Кори Гауфф
К. Гауфф
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