Свёнтек уверенно переиграла Гауфф и вышла в финал турнира в Дубае

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек оказалась сильнее представительницы США Кори Гауфф (шестой номер мирового рейтинга) в полуфинале турнира категории WTA-1000 на турнире в Дубае. Встреча проходила на центральном корте «Дубай Дьюти Фри Теннис Сентер» на хардовом покрытии.

Полька одержала победу со счётом 6:4, 6:2. Свёнтек выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 10. На счету Кори Гауфф два эйса, две ошибки на подаче и два реализованных брейк-пойнта из двух.

В финале Ига Свёнтек встретится либо с чешкой Барборой Крейчиковой, либо с американкой Джессикой Пегулой.

Общий призовой фонд турнира в Дубае составил $ 2 788 468, победительница получит $ 454 500.