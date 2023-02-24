Даниил Медведев — Феликс Оже-Альяссим: текстовая онлайн-трансляция полуфинала Дохи

Сегодня, 24 февраля, российский теннисист Даниил Медведев (восьмая ракетка мира) встретится с представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом (девятый номер мирового рейтинга) на турнире категории ATP-250 в Дохе (Катар). Встреча пройдёт на центральном корте «Халифа Интернешнл Теннис Комплекс» на хардовом покрытии и начнётся не ранее 19:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между Даниилом Медведевым и Феликсом Оже-Альяссимом.
Счёт личных встреч разгромный — 5-0 в пользу Медведева. Две победы были очень тяжёлыми, в том числе в четвертьфинале прошлогоднего Australian Open, где Даниил выиграл с 0:2 по сетам и матчбола в четвёртой партии, а остальные — лёгкими. В последний раз они встречались всего неделю назад, в четвертьфинале Роттердама — там россиянин победил со счётом 6:2, 6:4.
- 24 февраля 2023
-
18:38
-
18:28
-
18:10
-
18:00
-
17:57
-
17:41
-
17:06
-
07:00
- 23 февраля 2023
-
23:19
-
21:49
-
21:05
-
20:14
-
20:09
-
19:05
-
18:52
-
16:42
-
16:27
-
16:09
-
15:50
-
13:45
-
11:44
-
11:31
-
09:26
-
09:10
-
00:41
-
00:36
-
00:29
- 22 февраля 2023
-
23:36
-
23:10
-
23:09
-
22:46
-
22:22
-
22:03
-
21:38
-
21:29