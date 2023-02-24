Даниил Медведев — Феликс Оже-Альяссим: текстовая онлайн-трансляция полуфинала Дохи

Сегодня, 24 февраля, российский теннисист Даниил Медведев (восьмая ракетка мира) встретится с представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом (девятый номер мирового рейтинга) на турнире категории ATP-250 в Дохе (Катар). Встреча пройдёт на центральном корте «Халифа Интернешнл Теннис Комплекс» на хардовом покрытии и начнётся не ранее 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между Даниилом Медведевым и Феликсом Оже-Альяссимом.

Счёт личных встреч разгромный — 5-0 в пользу Медведева. Две победы были очень тяжёлыми, в том числе в четвертьфинале прошлогоднего Australian Open, где Даниил выиграл с 0:2 по сетам и матчбола в четвёртой партии, а остальные — лёгкими. В последний раз они встречались всего неделю назад, в четвертьфинале Роттердама — там россиянин победил со счётом 6:2, 6:4.