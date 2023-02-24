«Готов вернуться». Хачанов опубликовал фото с тренировки, он пропустил 2 турнира после AO
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13-я ракетка мира, полуфиналист прошедшего Australian Open россиянин Карен Хачанов опубликовал в социальных сетях новое фото. Спортсмен показал яркий снимок с тренировки.
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА КАРЕНА ХАЧАНОВА
«Готов вернуться к соревнованиям на турнире в Дубае», — написал российский теннисист в социальных сетях.
Ранее Карен снялся с двух турниров подряд – в Роттердаме (Нидерланды) и Марселе (Франция).
Напомним, Хачанов дошёл до полуфинала Аustralian Open — 2023, это лучший результат среди россиян как в мужской, так и в женской сетках. В матче за выход в финал Карен со счётом 6:7 (2:7), 4:6, 7:6 (8:6), 3:6 проиграл четвёртой ракетке мира греку Стефаносу Циципасу. Для Карена это был второй полуфинал подряд на турнирах «Большого шлема».
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