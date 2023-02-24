Свёнтек продлила беспроигрышную серию. После AO она не отдала соперницам ни одного сета

Первая ракетка мира Ига Свёнтек оказалась сильнее представительницы США Кори Гауфф (шестой номер мирового рейтинга) и вышла в финал турнира категории WTA-1000 в Дубае.
Полька продлила беспроигрышную серию до восьми матчей. Свёнтек после поражения от казахстанки Елены Рыбакиной на Australian Open не уступила ни сета соперницам. Она взяла титул в Дохе, переиграв Даниэль Коллинз, Белинду Бенчич (отказ), Веронику Кудерметову и Джессику Пегулу. На соревнованиях в Дубае Ига одержала победы над Лейлой Фернандес, Людмилой Самсоновой, Каролиной Плишковой (отказ), Кори Гауфф.
В финале Ига Свёнтек встретится либо с чешкой Барборой Крейчиковой, либо с американкой Джессикой Пегулой.
Общий призовой фонд турнира в Дубае составил $ 2 788 468, победительница получит $ 454 500.
- 24 февраля 2023
-
18:38
-
18:28
-
18:10
-
18:00
-
17:57
-
17:41
-
17:06
-
07:00
- 23 февраля 2023
-
23:19
-
21:49
-
21:05
-
20:14
-
20:09
-
19:05
-
18:52
-
16:42
-
16:27
-
16:09
-
15:50
-
13:45
-
11:44
-
11:31
-
09:26
-
09:10
-
00:41
-
00:36
-
00:29
- 22 февраля 2023
-
23:36
-
23:10
-
23:09
-
22:46
-
22:22
-
22:03
-
21:38
-
21:29