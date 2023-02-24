Свёнтек продлила беспроигрышную серию. После AO она не отдала соперницам ни одного сета

Первая ракетка мира Ига Свёнтек оказалась сильнее представительницы США Кори Гауфф (шестой номер мирового рейтинга) и вышла в финал турнира категории WTA-1000 в Дубае.

Полька продлила беспроигрышную серию до восьми матчей. Свёнтек после поражения от казахстанки Елены Рыбакиной на Australian Open не уступила ни сета соперницам. Она взяла титул в Дохе, переиграв Даниэль Коллинз, Белинду Бенчич (отказ), Веронику Кудерметову и Джессику Пегулу. На соревнованиях в Дубае Ига одержала победы над Лейлой Фернандес, Людмилой Самсоновой, Каролиной Плишковой (отказ), Кори Гауфф.

В финале Ига Свёнтек встретится либо с чешкой Барборой Крейчиковой, либо с американкой Джессикой Пегулой.

Общий призовой фонд турнира в Дубае составил $ 2 788 468, победительница получит $ 454 500.