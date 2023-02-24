Ига Свёнтек оценила своё выступление на турнире в Дубае

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек поделилась мыслями о победе над американкой Кори Гауфф в полуфинале турнира в Дубае.
«Коко — отличный игрок. Я знала, что будет тяжело. Особенно после прошлого года, мы играли пять раз, так что это всегда сложно, потому что никогда не знаешь, увидишь ли ты что-то новое у неё или нет. Я просто хотела сосредоточиться на себе и продолжать побеждать.
Вчера у меня был выходной, потому что Каролина Плишкова снялась, к сожалению, поэтому я использовала это время, чтобы лучше восстановиться. Хочу насладиться своей игрой в Дубае, потому что я действительно хочу получить от этого большую уверенность. И я очень рада, что могу продолжать выигрывать. Надеюсь, завтра тоже будет хороший матч», — сказала Свёнтек в интервью на корте.
- 24 февраля 2023
-
18:38
-
18:28
-
18:10
-
18:00
-
17:57
-
17:41
-
17:06
-
07:00
- 23 февраля 2023
-
23:19
-
21:49
-
21:05
-
20:14
-
20:09
-
19:05
-
18:52
-
16:42
-
16:27
-
16:09
-
15:50
-
13:45
-
11:44
-
11:31
-
09:26
-
09:10
-
00:41
-
00:36
-
00:29
- 22 февраля 2023
-
23:36
-
23:10
-
23:09
-
22:46
-
22:22
-
22:03
-
21:38
-
21:29