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Ига Свёнтек оценила своё выступление на турнире в Дубае

Ига Свёнтек оценила своё выступление на турнире в Дубае
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек поделилась мыслями о победе над американкой Кори Гауфф в полуфинале турнира в Дубае.

«Коко — отличный игрок. Я знала, что будет тяжело. Особенно после прошлого года, мы играли пять раз, так что это всегда сложно, потому что никогда не знаешь, увидишь ли ты что-то новое у неё или нет. Я просто хотела сосредоточиться на себе и продолжать побеждать.

Вчера у меня был выходной, потому что Каролина Плишкова снялась, к сожалению, поэтому я использовала это время, чтобы лучше восстановиться. Хочу насладиться своей игрой в Дубае, потому что я действительно хочу получить от этого большую уверенность. И я очень рада, что могу продолжать выигрывать. Надеюсь, завтра тоже будет хороший матч», — сказала Свёнтек в интервью на корте.

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