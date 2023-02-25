Алькарас назвал фактор, из-за которого он уступил сет Фоньини
Поделиться
Испанский теннисист Карлос Алькарас поделился мыслями о победе над представителем Италии Фабио Фоньини на турнире в Бразилии. Алькарас уступил первый сет на тай-брейке, однако затем смог взять две партии кряду.
«Это был действительно тяжёлый матч. И я, и Фабио сыграли на очень высоком уровне. Сегодня были отличные розыгрыши, отличные удары. Потрясающе играть в таких матчах. Я бы сказал, что мы оба сыграли на 100%.
У меня были некоторые трудности на подаче. Я контролировал ход матча, но в первом сете было много брейков. Это выбило меня из колеи, и было трудно вернуться в игру. Но я знал, что матч длинный и что у меня будут шансы улучшить игру на своей подаче. Думаю, в итоге у меня это получилось», — цитирует Алькараса пресс-служба ATP.
Комментарии
- 25 февраля 2023
-
00:09
- 24 февраля 2023
-
23:34
-
23:07
-
22:59
-
22:45
-
22:27
-
22:12
-
22:02
-
21:22
-
20:29
-
20:10
-
18:38
-
18:28
-
18:10
-
18:00
-
17:57
-
17:41
-
17:06
-
07:00
- 23 февраля 2023
-
23:19
-
21:49
-
21:05
-
20:14
-
20:09
-
19:05
-
18:52
-
16:42
-
16:27
-
16:09
-
15:50
-
13:45
-
11:44
-
11:31
-
09:26
-
09:10
Партнерский контент