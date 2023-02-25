Алькарас назвал фактор, из-за которого он уступил сет Фоньини

Испанский теннисист Карлос Алькарас поделился мыслями о победе над представителем Италии Фабио Фоньини на турнире в Бразилии. Алькарас уступил первый сет на тай-брейке, однако затем смог взять две партии кряду.

«Это был действительно тяжёлый матч. И я, и Фабио сыграли на очень высоком уровне. Сегодня были отличные розыгрыши, отличные удары. Потрясающе играть в таких матчах. Я бы сказал, что мы оба сыграли на 100%.

У меня были некоторые трудности на подаче. Я контролировал ход матча, но в первом сете было много брейков. Это выбило меня из колеи, и было трудно вернуться в игру. Но я знал, что матч длинный и что у меня будут шансы улучшить игру на своей подаче. Думаю, в итоге у меня это получилось», — цитирует Алькараса пресс-служба ATP.