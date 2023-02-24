Маррей отыграл пять матчболов и вышел в финал Дохи, где может встретиться с Медведевым

Британский теннисист Энди Маррей одолел представителя Чехии Иржи Легечку на турнире категории ATP-250 в Дохе (Катар). Встреча проходила на центральном корте «Халифа Интернешнл Теннис Комплекс» на хардовом покрытии. Маррей переиграл соперника со счётом 6:0, 3:6, 7:6 (8:6).
По ходу встречи британец спас пять матчболов. В третьем сете на своей подаче он отыграл два матчбола. Легечка подавал при счёте 5:4 в свою пользу в решающей партии и вёл 40:0, однако не смог реализовать преимущество. Маррей выиграл пять мячей кряду и сравнял счёт, а затем вырвал победу на тай-брейке.
Британский теннисист выполнил семь подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Легечки восемь эйсов, две ошибки на подаче и три реализованных брейк-пойнта из восьми.
В финале Энди Маррей сойдётся либо с россиянином Даниилом Медведевым, либо с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.
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