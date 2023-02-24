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Маррей отыграл пять матчболов и вышел в финал Дохи, где может встретиться с Медведевым

Маррей отыграл пять матчболов и вышел в финал Дохи, где может встретиться с Медведевым
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Британский теннисист Энди Маррей одолел представителя Чехии Иржи Легечку на турнире категории ATP-250 в Дохе (Катар). Встреча проходила на центральном корте «Халифа Интернешнл Теннис Комплекс» на хардовом покрытии. Маррей переиграл соперника со счётом 6:0, 3:6, 7:6 (8:6).

По ходу встречи британец спас пять матчболов. В третьем сете на своей подаче он отыграл два матчбола. Легечка подавал при счёте 5:4 в свою пользу в решающей партии и вёл 40:0, однако не смог реализовать преимущество. Маррей выиграл пять мячей кряду и сравнял счёт, а затем вырвал победу на тай-брейке.

Британский теннисист выполнил семь подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Легечки восемь эйсов, две ошибки на подаче и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

В финале Энди Маррей сойдётся либо с россиянином Даниилом Медведевым, либо с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Доха (м). 1/2 финала
24 февраля 2023, пятница. 17:40 МСК
Иржи Легечка
52
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
0 		6 6 6
6 		3 7 8
         
Энди Маррей
70
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей
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