Крейчикова повесила «баранку» Пегуле и сойдётся со Свёнтек в финале Дубая

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова одержала победу над представительницей США Джессикой Пегулой на турнире категории WTA-1000 в Дубае. Встреча состоялась на центральном корте стадиона «Дубай Дьюти Фри Теннис Сентер» на хардовом покрытии. Продолжительность матча составила 2 часа.

Крейчикова переиграла Пегулу со счётом 6:1, 5:7, 6:0. Чешка выполнила шесть подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. У Джессики Пегулы два эйса, две ошибки на подаче и два реализованных брейк-пойнта из семи.

В финале турнира в Дубае Барбора Крейчикова сразится с первой ракеткой мира, польской теннисисткой Игой Свёнтек, которая одержала уверенную победу над американкой Кори Гауфф.