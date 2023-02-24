Крейчикова повесила «баранку» Пегуле и сойдётся со Свёнтек в финале Дубая
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Чешская теннисистка Барбора Крейчикова одержала победу над представительницей США Джессикой Пегулой на турнире категории WTA-1000 в Дубае. Встреча состоялась на центральном корте стадиона «Дубай Дьюти Фри Теннис Сентер» на хардовом покрытии. Продолжительность матча составила 2 часа.
Крейчикова переиграла Пегулу со счётом 6:1, 5:7, 6:0. Чешка выполнила шесть подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. У Джессики Пегулы два эйса, две ошибки на подаче и два реализованных брейк-пойнта из семи.
В финале турнира в Дубае Барбора Крейчикова сразится с первой ракеткой мира, польской теннисисткой Игой Свёнтек, которая одержала уверенную победу над американкой Кори Гауфф.
Дубай (ж). 1/2 финала
24 февраля 2023, пятница. 18:10 МСК
3
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
1 : 2
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Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
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