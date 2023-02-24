Энди Маррей рассказал, за счёт чего смог спасти 5 матчболов в полуфинале Дохи

Британский теннисист Энди Маррей поделился эмоциями от победы над чехом Иржи Легечкой в полуфинале турнира в Дохе.
«Это был один из самых удивительных поворотов игры, которые были у меня в карьере. Очевидно, что у него было три матчбола при счёте 5-4, но ведь было ещё два, когда я подавал при счёте 5:3, поэтому не знаю, как мне удалось это сделать.
Хотя, наверное, я знал, что это была его первая подача на финал. Поэтому понимал, что нужно было попытаться сохранить давление на него в концовке. Это и сыграло роль. Я знаю, как трудно подавать в таких матчах, но, честно говоря, понятия не имею, как мне удалось выиграть этот матч», — приводит слова Маррея пресс-служба ATP.
По ходу встречи британец спас пять матчболов. В третьем сете на своей подаче он отыграл два матчбола. Легечка подавал при счёте 5:4 в свою пользу в решающей партии и вёл 40:0, однако не смог реализовать преимущество. Маррей выиграл пять мячей кряду и сравнял счёт, а затем вырвал победу на тай-брейке.
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