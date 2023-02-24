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Медведев одолел Оже-Альяссима и сыграет с Марреем в финале турнира в Дохе

Медведев одолел Оже-Альяссима и сыграет с Марреем в финале турнира в Дохе
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Российский теннисист Даниил Медведев (восьмая ракетка мира) одержал победу над представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом (девятый номер мирового рейтинга) в полуфинале турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар). Встреча проходила на центральном корте турнира «Халифа Интернешнл Теннис Комплекс» на хардовом покрытии.

Медведев оказался сильнее своего соперника со счётом 6:4, 7:6 (9:7). Россиянин выполнил шесть подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из семи. На счету Феликса Оже-Альяссима пять эйсов, пять ошибок на подаче и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

Отметим, что Медведев укрепил преимущество в личных встречах с канадцем. Теперь российский теннисист ведёт со счётом 6-:0.

В финале турнира в Дохе Даниил Медведев сразится с британцем Энди Марреем, который ушёл с пяти матчболов в матче с чехом Иржи Легечкой.

Доха (м). 1/2 финала
24 февраля 2023, пятница. 20:30 МСК
Даниил Медведев
8
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 9  
4 		6 7  
         
Феликс Оже-Альяссим
9
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
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