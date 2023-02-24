Медведев повёл у Оже-Альяссима 6-0 по личным встречам. Подобное было только со Шварцманом

Российский теннисист Даниил Медведев (восьмая ракетка мира) одержал победу над представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом (девятый номер мирового рейтинга) в полуфинале турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар).

Эта победа стала для Медведева шестой в шести матчах с Оже-Альяссимом. Россиянин ни разу не уступал канадцу. Подобных результатов он добивался только с одним игроком — аргентинцем Диего Шварцманом, с которым счёт личных встреч такой же — 6-0.

В финале турнира в Дохе Даниил Медведев сразится с британцем Энди Марреем, который ушёл с пяти матчболов в матче с чехом Иржи Легечкой.

Даниил Медведев вторую неделю подряд выходит в финал турнира ATP. Ранее он взял титул в Роттердаме, где в главном матче соревнований оказался сильнее итальянца Янника Синнера.