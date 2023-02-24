Медведев повёл у Оже-Альяссима 6-0 по личным встречам. Подобное было только со Шварцманом

Российский теннисист Даниил Медведев (восьмая ракетка мира) одержал победу над представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом (девятый номер мирового рейтинга) в полуфинале турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар).
Эта победа стала для Медведева шестой в шести матчах с Оже-Альяссимом. Россиянин ни разу не уступал канадцу. Подобных результатов он добивался только с одним игроком — аргентинцем Диего Шварцманом, с которым счёт личных встреч такой же — 6-0.
В финале турнира в Дохе Даниил Медведев сразится с британцем Энди Марреем, который ушёл с пяти матчболов в матче с чехом Иржи Легечкой.
Даниил Медведев вторую неделю подряд выходит в финал турнира ATP. Ранее он взял титул в Роттердаме, где в главном матче соревнований оказался сильнее итальянца Янника Синнера.
- 24 февраля 2023
-
23:34
-
23:07
-
22:59
-
22:45
-
22:27
-
22:12
-
22:02
-
21:22
-
20:29
-
20:10
-
18:38
-
18:28
-
18:10
-
18:00
-
17:57
-
17:41
-
17:06
-
07:00
- 23 февраля 2023
-
23:19
-
21:49
-
21:05
-
20:14
-
20:09
-
19:05
-
18:52
-
16:42
-
16:27
-
16:09
-
15:50
-
13:45
-
11:44
-
11:31
-
09:26
-
09:10
-
00:41