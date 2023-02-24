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Даниил Медведев назвал Маррея «легендой» перед финалом турнира в Дохе

Даниил Медведев назвал Маррея «легендой» перед финалом турнира в Дохе
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Российский теннисист Даниил Медведев поделился мыслями о финальном матче турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар) с британцем Энди Марреем.

«Это невероятно, что Маррей сделал на этой неделе. Как только кто-то зарабатывает матчбол, именно в этот момент начинается матч. Так что завтра я должен быть на высоте от первого до последнего очка, чтобы попытаться победить его.

Энди — легенда. Я чувствую, что он играет всё лучше и лучше, не только здесь, но и в целом. Это удивительно видеть. Он сражается. Сегодня было просто невероятно, как он победил, так что я действительно рад встретиться с ним завтра», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

Маррей ушёл с пяти матчболов в полуфинале Дохи с чехом Иржи Легечкой. Британец одержал победу на решающем тай-брейке.

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