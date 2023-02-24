Медведев рассказал, как ему удалось отыграть сетболы в полуфинале с Оже-Альяссимом

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом на турнире категории ATP-250 в Дохе (Катар). Во второй партии Оже-Альяссим вёл на тай-брейке 6:4, 7:6.

«Сегодня и вчера матчи были очень похожими. Уверенность имеет значение, потому что у Оже-Альяссима было три сетбола. Мне удалось просто остаться во втором сете, и этого было достаточно, чтобы выиграть, но матч был очень высокого уровня. Два часа на два сета», — цитирует Медведева пресс-служба ATP.

Эта победа стала для Медведева шестой в шести матчах с Оже-Альяссимом. Россиянин ни раз не уступал канадцу. Подобных результатов он добивался только с одним игроком — аргентинцем Диего Шварцманом, с которым счёт личный встреч такой же — 6:0.

В финале турнира в Дохе Даниил Медведев сразится с британцем Энди Марреем, который ушёл с пяти матчболов в матче с чехом Иржи Легечкой.