Медведев рассказал, как ему удалось отыграть сетболы в полуфинале с Оже-Альяссимом

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом на турнире категории ATP-250 в Дохе (Катар). Во второй партии Оже-Альяссим вёл на тай-брейке 6:4, 7:6.
«Сегодня и вчера матчи были очень похожими. Уверенность имеет значение, потому что у Оже-Альяссима было три сетбола. Мне удалось просто остаться во втором сете, и этого было достаточно, чтобы выиграть, но матч был очень высокого уровня. Два часа на два сета», — цитирует Медведева пресс-служба ATP.
Эта победа стала для Медведева шестой в шести матчах с Оже-Альяссимом. Россиянин ни раз не уступал канадцу. Подобных результатов он добивался только с одним игроком — аргентинцем Диего Шварцманом, с которым счёт личный встреч такой же — 6:0.
В финале турнира в Дохе Даниил Медведев сразится с британцем Энди Марреем, который ушёл с пяти матчболов в матче с чехом Иржи Легечкой.
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