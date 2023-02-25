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Медведев в финале турнира в Дохе, Месси не готов идти на снижение зарплаты. Главное к утру

Медведев в финале турнира в Дохе, Месси не готов идти на снижение зарплаты. Главное к утру
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Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира в Дохе, где сыграет с британцем Энди Марреем, аргентинец Лионель Месси не готов идти на понижение зарплаты в «ПСЖ», российский хокеист Андрей Свечников отдал две голевые передачи и помог «Каролине» победить. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Медведев одолел Оже-Альяссима и сыграет с Марреем в финале турнира в Дохе.
2. Лионель Месси не готов идти на сокращение зарплаты в «ПСЖ». Он получает € 38 млн в год.
3. Две голевые передачи А. Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Оттаву».
4. Овечкин и Кузнецов перед тренировкой «Вашингтона» встретились с Панариным и Тарасенко.
5. Йоханнес Клебо опередил Александра Большунова по количеству медалей, завоёванных на ЧМ.
6. Стали известны все участники плей-офф КХЛ от Восточной конференции.
7. Нойер впервые после травмы посетил собрание «Баварии». Он передвигался без костылей.
8. Голевая Ничушкина и 26 сейвов Георгиева помогли «Колорадо» уверенно обыграть «Виннипег».
9. «Аль-Наср» хочет подписать контракт с Серхио Рамосом. Клуб связался с окружением игрока.
10. Карлос Алькарас вышел в полуфинал турнира в Рио-де-Жанейро.

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