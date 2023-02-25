Медведев: не могу назвать US Open любимым ТБШ. Уимблдон и «РГ» — тоже отличные турниры

Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев ответил, какой из турниров «Большого шлема» считает своим любимым.
«Безусловно, US Open и Australian Open – мои лучшие турниры «Большого шлема», потому что они играются на хардовом покрытии. «Ролан Гаррос» и Уимблдон – тоже отличные турниры. Когда меня спрашивают, какой из ТБШ мой любимый, я не могу дать ответа. Я выиграл титул на US Open, но не могу сказать, что это мой любимый мэйджор. Мне нравятся все из них. Я хочу добиваться высоких результатов на каждом из них. С точки зрения моего игрового стиля, US Open подходит мне лучше всего, но да, там каждый год мячи меняются, поверхность тоже претерпевает изменения, поэтому я не знаю, что скажу об этом, когда мне будет 35», — сказал Медведев на пресс-конференции после выхода в финал турнира в Дохе (Катар).
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