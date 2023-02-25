Даниил Медведев поделился целями на текущий сезон

Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев рассказал, какие цели преследует в текущем сезоне.
«Показывать свою лучшую игру, как сейчас. Я очень доволен. Два финала.
Конечно, в этом году мне хочется лучше выступать на «Мастерсах» и турнирах «Большого шлема», чем в прошлом. Но это не просто. Все стараются тебя победить, хорошо сыграть. Соперники начинают понимать, как с тобой играть. Так что нужно постоянно меняться, тоже адаптироваться.
Моя цель – показывать лучший теннис. В прошлом году у меня это почему-то не всегда получалось. И я знаю, что когда показываю лучший теннис, то опасен для любого и могу добиваться хороших результатов», — сказал Медведев на пресс-конференции после выхода в финал турнира в Дохе (Катар).
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