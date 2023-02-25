Опубликована сетка турнира в Дубае, где сыграют Джокович, Медведев, Рублёв и Маррей

Прошла жеребьёвка турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), который пройдёт с 27 февраля по 4-е марта.
Посев соревнований возгласил 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович. В первом раунде его ждёт встреча с квалифаером.
Второй номер посева получил пятая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв. На старте Рублёв сразится с сербом Филипом Краиновичем.
Из россиян в основную сетку соревнований также попали чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира Даниил Медведев (3) и серебряный призёр Олимпиады-2020 Карен Хачанов. Медведев в первом матче сразится с квалифаером, а Хачанов с представителем Нидерландов Ботиком ван де Зансхулпом.
Другие интересные противостояние первого круга турнира в Дубае:
Энди Маррей (Великобритания) – Хуберт Хуркач (Польша,5)
Даниэль Эванс (Великобритания) – Борна Чорич (Хорватия,8)
Александр Зверев (Германия, 7) – Иржи Легечка (Чехия)
Максим Кресси (США) – Феликс Оже-Альяссим (Канада,4).
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