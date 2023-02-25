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Пегула: каково это — быть в туре? Я получила «баранку» в день рождения, сижу и ем Doritos

Третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула опубликовала в социальных сетях забавный пост после обидного поражения от чемпионки «Ролан Гаррос» — 2021 чешки Барборы Крейчиковой на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

Напомним, Пегула (3) проиграла Крейчиковой со счётом 1:6, 7:5, 0:6. Вчера, 24 февраля ей исполнилось 29 лет.

«Все: «Каково это – играть в туре? Должно быть, это так потрясающе».

Я: Получила «баранку» в свой день рождения, сижу и ем Doritos (разновидность чипсов. – Прим. «Чемпионата») в полночь, жду 16-часового рейса домой», — подписала фото Пегула.

Фото: из личного архива Джессики Пегулы

Пегула вылетела в США, где с 8-го по 19-е марта выступит на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллс. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Свёнтек.