Сафиуллин проиграл Котову в квалификации турнира в Дубае. Далее Павел сразится с Шевченко

В Дубае (ОАЭ) стартовала квалификация турнира категории ATP-500. Российские теннисисты выступили в полуфиналах с переменным успехом.

114-я ракетка мира Александр Шевченко пробился в финал, неожиданно обыграв третьего сеяного белоруса Илью Ивашко со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:2. Встреча продлилась 2 часа 27 минут.

В другом стартовом матче квалификации сошлись сразу двое российских теннисиста – Роман Сафиуллин и Павел Котов. Котов одержал победу со счётом 5:7,6:2, 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 22 минуты.

Примечательно, что Шевченко за путёвку в основную сетку соревнований в Дубае сразится именно с Котовым. Основной турнир пройдёт с 27 февраля по 4 марта. Его посев возглавил первая ракетка мира серб Новак Джокович.