Даниил Медведев — Энди Маррей: текстовая онлайн-трансляция финала турнира в Дохе
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Сегодня, 25 февраля, чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев сразится с трёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема», двукратным олимпийским чемпионом британцем Энди Марреем в финале турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар). Поединок поставлен на центральном корте на 18:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Энди Маррей в финале турнира в Дохе.
Напомним, россиянин идёт за вторым титулом подряд — на прошлой неделе он стал чемпионом турнира ATP-500 в Роттердаме.
Счёт личных встреч теннисистов — 2-0 в пользу Медведева. Даниил выиграл у Энди в 1/8 финала Брисбена-2019 (7:5, 6:2), а также в 1/32 финала «Мастерса» в Майами в прошлом марте (6:4, 6:2).
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