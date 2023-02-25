Шамиль Тарпищев оценил шансы Медведева обыграть Маррея в финале турнира в Дохе
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился мыслями о предстоящем матче чемпиона US Open – 2021 россиянина Даниила Медведева с трёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема», двукратным олимпийским чемпионом британцем Энди Марреем в финале турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар).
«По логике Медведев должен победить, потому что набрал игру. Нет таких перепадов — достаточно ровно играет. Нервная система вчера была в порядке. По классу игры он сегодня выше Маррея. Считаю, что у Дани есть преимущество», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Встреча пройдёт сегодня, 25 февраля, в 18:00 мск. В случае победы Медведев завоюет второй титул подряд.
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