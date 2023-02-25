Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Шамиль Тарпищев оценил шансы Медведева обыграть Маррея в финале турнира в Дохе

Шамиль Тарпищев оценил шансы Медведева обыграть Маррея в финале турнира в Дохе
Комментарии

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился мыслями о предстоящем матче чемпиона US Open – 2021 россиянина Даниила Медведева с трёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема», двукратным олимпийским чемпионом британцем Энди Марреем в финале турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар).

«По логике Медведев должен победить, потому что набрал игру. Нет таких перепадов — достаточно ровно играет. Нервная система вчера была в порядке. По классу игры он сегодня выше Маррея. Считаю, что у Дани есть преимущество», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Встреча пройдёт сегодня, 25 февраля, в 18:00 мск. В случае победы Медведев завоюет второй титул подряд.

Медведев 2-ю неделю подряд дошёл до финала! Остановить его может только «железный» Маррей Медведев 2-ю неделю подряд дошёл до финала! Остановить его может только «железный» Маррей
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023