«Мне это уже надоело». Новак Джокович отреагировал на обвинения в симуляции травмы на AO
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал обвинения в свой адрес на тему симулирования им травмы на Australian Open – 2023. Напомним, серб взял титул с 3-сантиметровым разрывом мышцы бедра.
«Мне это уже надоело. У меня нет ни времени, ни сил, ни желания, чтобы кому-то что-то доказывать. Я уже принял то, что кому-то не буду нравиться я, мои слова, мой подход к теннису и к жизни. Кто-то всегда будет осуждать. Но это делает тебя сильнее. По крайней мере, я стараюсь становиться сильнее, использовать это как топливо. Не чтобы им что-то доказать, а чтобы подпитать своё желание становиться лучше и сильнее», — приводит слова Джоковича The National News.
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