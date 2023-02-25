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Карлос Алькарас: игру, которую показываю сейчас, очевидно, можно улучшить

Карлос Алькарас: игру, которую показываю сейчас, очевидно, можно улучшить
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Вторая ракетка мира, чемпион US Open — 2022, испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о своём нынешнем уровне игры, отметив, что его ещё можно улучшить.

«Думаю, что играю сейчас на высоком уровне. Не знаю, какую дать оценку, сравнивая с прошлым годом, но я доволен уровнем, который показываю. В прошлом году я показывал великолепную игру, которую демонстрировал, выигрывая ряд турниров. Игру, которую показываю сейчас, очевидно, можно улучшить, но сейчас я очень доволен», — приводит слова Алькараса Sportskeeda.

На прошлой неделе он выиграл турнир в Буэнос-Айресе (Аргентина), а сейчас 19-летний Алькарас защищает трофей в Рио-де-Жанейро, успев дойти до полуфинала, где сыграет с чилийцем Николасом Джарри.

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